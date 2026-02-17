Connectez-vous
12 porteurs du VIH sur 16 : Le bilan sanitaire effrayant des interpellations à Dakar

Mardi 17 Février 2026

12 porteurs du VIH sur 16 : Le bilan sanitaire effrayant des interpellations à Dakar

Les investigations menées par la gendarmerie nationale sur les réseaux de mœurs mettent en lumière une situation sanitaire et judiciaire d'une extrême gravité. Selon Libération, l'exploitation des témoignages, notamment celui d'Ibrahima Magib Seck, a permis de confirmer la tenue de rencontres à caractère sexuel chez Pape Cheikh Diallo.

Cette affaire prend une dimension de santé publique majeure puisque 75% des personnes interpellées à ce jour dans ce dossier sont séropositives et ont reconnu avoir eu des rapports sans aucune protection.
 

L'étau se resserre autour des autres participants identifiés qui n'ont pas encore été appréhendés. Les forces de sécurité intensifient leurs recherches pour neutraliser les ramifications de ce réseau et stopper la propagation volontaire de maladies.
 

MS/NDARINFO
 


