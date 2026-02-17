Autonomisation économique : Marie Khone Faye porte la voix du Sénégal en Éthiopie

Marie Khone Faye, Première dame du Sénégal, a participé à la 30e Assemblée générale ordinaire de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD), tenue du 11 au 15 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.



En marge du sommet de l'Union africaine, cette rencontre a réuni les épouses des chefs d'État africains et divers partenaires pour partager des expériences et identifier des bonnes pratiques au profit des populations vulnérables. L'objectif principal était de renforcer la coordination des stratégies de plaidoyer à l'échelle continentale pour garantir l'efficacité des futures initiatives de développement.





Lors des sessions de travail, Marie Khone Faye a réaffirmé son engagement pour la résilience et l’autonomisation économique des femmes. Elle a insisté sur l'importance de placer les femmes et les filles au cœur de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Cette participation témoigne de sa volonté de s'impliquer activement dans les dynamiques régionales, particulièrement sur les questions de santé, d'éducation et d'inclusion financière des femmes.





MS/NDARINFO



