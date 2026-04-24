Assemblée nationale : Examen de la réforme du Code électoral ce samedi

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains est officiellement convoquée ce samedi 25 avril 2026, à partir de 10 heures. L’ordre du jour porte sur l’examen du projet de loi modifiant la loi n°2021-35 du 08 juillet 2021 portant Code électoral. Cette réunion technique constitue une étape cruciale avant le passage du texte en séance plénière, dans un contexte où la réforme du cadre électoral demeure un sujet majeur de l'agenda politique national.





Vers une modification des règles du jeu électoral

Le projet de loi, qui sera défendu par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, vise à ajuster certaines dispositions du Code électoral pour mieux répondre aux enjeux de transparence et d'organisation des futurs scrutins. Les commissaires devront examiner les amendements proposés afin de stabiliser le processus démocratique.



Cette convocation en commission permanente marque le début d'un marathon législatif qui devrait aboutir, dans les prochains jours, à l'adoption de nouvelles règles régissant les consultations électorales au Sénégal.





MS/NDARINFO



