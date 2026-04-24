Liga : Le onze officiel du Real Madrid face au Betis avec Mbappé et Vini Jr.

Le Real Madrid a dévoilé sa composition officielle pour affronter le Betis Séville ce vendredi 24 avril 2026 (21h), dans le cadre de la 32e journée de Liga. Pour ce choc disputé au stade La Cartuja, Carlo Ancelotti a opté pour un onze de départ résolument offensif, marqué par la présence du trio Vini Jr., Mbappé et Brahim Diaz sur le front de l'attaque. En défense, le jeune Huijsen est titularisé aux côtés de Rüdiger, tandis que les couloirs seront occupés par les expérimentés Trent et Mendy.





Un milieu créatif et des options sur le banc

L'entrejeu madrilène sera dirigé par le duo Bellingham-Valverde, épaulé par l'apport technique de Thiago. Dans les cages, Lunin conserve la confiance de l'entraîneur en l'absence de Courtois. Sur le banc, le Real Madrid dispose de solides options pour faire la différence en cours de match, avec notamment Camavinga, Carvajal et la jeune pépite Mastantuono. Cette rencontre est capitale pour les Merengues dans la course au titre, alors que le championnat entre dans sa dernière ligne droite.





MS/NDARINFO



