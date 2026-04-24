Dakar : 2 ans de prison requis contre l'homme d'affaires Cheikh Guèye et son marabout

L'homme d'affaires Cheikh Guèye et son guide religieux, Serigne Hady Sy, ont comparu ce vendredi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs et corruption. Au cœur du dossier, une enveloppe de 10 millions de FCFA déposée dans le bureau d'un magistrat du deuxième cabinet pour obtenir la mainlevée du bracelet électronique de Cheikh Guèye.





Bien que les prévenus aient qualifié ce geste de « cadeau » de reconnaissance, le procureur a fustigé une « insulte à la justice » et requis une peine de deux ans de prison ferme contre les deux hommes.





Une tentative de corruption déguisée en « cadeau »



Lors de l'audience, Serigne Hady Sy a admis avoir pris l'initiative de la démarche, affirmant avoir agi par gratitude envers le juge. De son côté, Cheikh Guèye a nié toute intention délictueuse, précisant que le magistrat avait refusé la somme et qu'il l'avait lui-même récupérée le lendemain.





Le parquet a balayé ces arguments, soulignant que le simple dépôt d'une telle somme dans un cabinet d'instruction constitue une atteinte grave à l'intégrité de l'institution judiciaire. La défense a plaidé la relaxe, invoquant l'absence d'intérêt à corrompre alors que la mesure de surveillance touchait à sa fin. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour un verdict attendu dans la journée.





MS/NDARINFO



