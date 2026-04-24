Football : Lamine Camara voit le Sénégal sacré champion du monde

Le milieu de terrain international sénégalais Lamine Camara a affiché une ambition sans précédent lors d'un entretien accordé à la plateforme de la FIFA. Le jeune prodige de l'AS Monaco, sacré meilleur jeune joueur africain, estime que le Sénégal possède désormais « tout ce qu'il faut » pour remporter la Coupe du Monde.





S'appuyant sur la montée en puissance du football sénégalais et la qualité de l'effectif actuel, le milieu des Lions considère que le trophée mondial n'est plus un rêve inaccessible pour une nation africaine, et plus particulièrement pour le Sénégal.





Une confiance portée par les succès continentaux

Pour Lamine Camara, les récents succès des sélections sénégalaises dans toutes les catégories de jeunes et l'expérience acquise par les cadres de l'équipe A lors des dernières compétitions internationales servent de socle à cette ambition. Il souligne que la mentalité des joueurs a évolué et que le complexe face aux grandes nations européennes ou sud-américaines appartient désormais au passé. Le joueur de 20 ans, devenu un pion essentiel du dispositif de l'équipe nationale, appelle ses coéquipiers et les supporters à croire en cet exploit historique qui placerait le Sénégal au sommet du football mondial.





MS/NDARINFO



