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Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall dénonce une tentative de forcing institutionnel.

Lundi 25 Mai 2026

Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall dénonce une tentative de forcing institutionnel.

Le député Thierno Alassane Sall a publiquement dénoncé une stratégie menée par PASTEF-Les Patriotes visant à installer de force Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale. Le leader de la République des Valeurs a qualifié cette démarche d'illégale au regard des textes régissant l'institution parlementaire.

Thierno Alassane Sall soutient que le APSTEF cherche délibérément à provoquer un conflit entre l'Exécutif et le Législatif. « PASTEF cherche à provoquer une crise institutionnelle majeure en forçant l'installation de Sonko au perchoir de l'Assemblée nationale. Un tel acte est illégal et PASTEF le sait », a affirmé le député.

Le parlementaire a également critiqué le calendrier choisi pour mener ces tractations politiques, faisant référence à la concomitance avec les célébrations religieuses chrétiennes et musulmanes dans le pays.

S'interrogeant sur les motivations réelles de la direction du parti majoritaire, il a manifesté son inquiétude face aux risques de déstabilisation de l'espace public : « De quoi ont donc peur Sonko et le PASTEF pour, le temps d'un dimanche de Pentecôte et à la veille de la Tabaski, ourdir des tensions destructrices en plein jour ? ».
 

MS/NDARINFO
 



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