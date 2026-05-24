Tambacounda : Trois morts calcinés dans un violent accident de la route à Dialacoto

Un accident de la circulation a fait trois morts tard dans la soirée de ce dimanche 24 mai 2026 à la sortie de Diénoudiala, un village situé dans la commune de Dialacoto (département de Tambacounda). Le drame s'est produit sur la route nationale numéro 7 (RN 7) lorsqu'une moto transportant trois personnes a heurté de plein fouet un véhicule lourd qui transportait un conteneur, lors d'une tentative de dépassement.





Un choc d'une extrême violence suivi d'un incendie

Sous l'effet de l'impact, le cyclomoteur s'est retrouvé coincé sous le châssis du camion, déclenchant un embrasement immédiat du véhicule lourd. Les trois occupants de la moto sont décédés sur le coup, leurs corps ayant été entièrement calcinés par les flammes.





Les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone, procéder aux constats d'usage et maîtriser le sinistre. Les dépouilles ont été transportées par les secouristes vers la morgue du Centre hospitalier régional de Tambacounda.





Ouverture d'une enquête et appels à la sécurisation de l'axe

Les premières constatations lient l'origine de cette collision à un excès de vitesse combiné à un non-respect des règles de dépassement en tiers. Une enquête judiciaire a été ouverte par les services de gendarmerie pour déterminer les responsabilités matérielles, et le conducteur du camion gros porteur a été immédiatement mis aux arrêts pour les nécessités de la procédure.





Face à la récurrence des accidents sur ce tronçon de la RN7, les populations locales ont réitéré leurs demandes auprès des autorités compétentes pour l'installation urgente de ralentisseurs aux abords des zones d'habitation de la commune de Dialacoto.





MS/NDARINFO





