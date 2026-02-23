Connectez-vous
Assemblée nationale : Vote de la résolution de mise en accusation de Moussa Bocar Thiam

Lundi 23 Février 2026

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains a voté à l'unanimité, ce lundi 23 février 2026, la résolution de mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice.

Cette décision marque une étape décisive dans la procédure judiciaire visant l'ex-ministre de la Communication. En revanche, le dossier concernant Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé, a été suspendu par les commissaires.
 

L'examen du cas de Diouf Sarr n'a pas pu aboutir en raison d'un manque de pièces justificatives essentielles, le dossier ayant été jugé incomplet par les membres de la commission à l'issue des travaux. Ces résolutions s'inscrivent dans le cadre des procédures de reddition de comptes enclenchées à l'Assemblée nationale contre d'anciens dignitaires du régime précédent.

MS/NDARINFO
 


