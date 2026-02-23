Lutte contre le trafic de drogue : La BRS saisit 118 kg de chanvre indien à Dakar

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a saisi 118 kilogrammes de chanvre indien et interpellé un important trafiquant lors d'une opération menée le 21 février 2026 à Thiaroye. L'intervention, déclenchée aux environs de 22 heures, a permis de surprendre les suspects en plein déchargement de la marchandise dans une "planque" servant de lieu de stockage et de conditionnement.



Outre l'importante quantité de drogue répartie en cinq colis, les agents ont saisi deux motocyclettes, du matériel de conditionnement et une somme d'argent liquide. Si un complice a réussi à prendre la fuite en profitant de l'obscurité, le principal mis en cause a été appréhendé et placé en garde à vue.



Il est poursuivi pour détention et trafic de drogues, ainsi que pour blanchiment de capitaux. La police nationale a précisé que cette drogue était destinée à approvisionner massivement la banlieue dakaroise.



MS/NDARINFO



