Yankoba Diémé annonce la répression systématique des motos non régularisées

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a annoncé une phase de répression systématique contre les conducteurs de "motos-Jakarta" non régularisés dès la fin du mois de mars 2026.



Intervenant sur Radio Sénégal internationale (RSI), le ministre a révélé qu'un reliquat de 35 000 cartes grises reste à délivrer. Pour résorber ce retard, un dispositif exceptionnel a été déployé au CICES afin de renforcer les équipes de saisie des données et finaliser les dossiers en souffrance.



Yankoba Diémé a exhorté les propriétaires à récupérer leurs documents dans les plus brefs délais, prévenant que la période de grâce actuelle sera suivie de contrôles routiers rigoureux sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement à ces mesures d'urgence, le gouvernement envisage, sur la base des conclusions des états généraux des transports, des réformes structurelles telles que l'aménagement de voies dédiées aux deux-roues ou des restrictions de circulation par zones géographiques, après concertations avec les acteurs sociaux.



MS/NDARINFO