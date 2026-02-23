Campagne arachidière à Sédhiou : Pourquoi la collecte est-elle au point mort ?

Le Directeur régional du développement rural (DRDR), Samba Guèye, a alerté sur la forte lenteur de la campagne de commercialisation arachidière 2025-2026 dans la région de Sédhiou. Sur un volume de 60 444 tonnes collectées, seules 3 769 tonnes ont été acheminées vers la SONACOS, tandis que 2 275 tonnes restent en souffrance dans les stocks.





Le constat est alarmant : sur 98 points de collecte agréés, seuls 13 sont actuellement fonctionnels dans les départements de Bounkiling et Sédhiou. Selon le DRDR, ce blocage s'explique par le déficit de matériels post-récolte, les retards de déchargement à l'usine et un manque criant de financements.



Pour parer à l'enclavement et au non-respect du prix plancher, Samba Guèye préconise la création de points de collecte stratégiques de proximité et invite les agriculteurs à s'organiser en coopératives pour vendre directement à la Sonacos, éliminant ainsi les intermédiaires qui fragilisent les revenus des producteurs.





MS/NDARINFO



