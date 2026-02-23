Supporters condamnés au Maroc : Diomaye sollicite la grâce de Mohammed VI

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressé une lettre officielle au roi Mohammed VI pour solliciter une grâce royale en faveur de dix-huit supporters sénégalais condamnés au Maroc. Ces ressortissants sénégalais purgent actuellement des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, suite à des incidents survenus au stade de Rabat lors de la finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal au Maroc.



Les supporters concernés, dénonçant une partialité de la justice marocaine, avaient initialement renoncé à interjeter appel de leurs condamnations. Par cette démarche de haut niveau, le chef de l'État sénégalais tente d'obtenir un allégement des peines tout en préservant l'axe diplomatique Dakar-Rabat.



Si le souverain chérifien répond favorablement à cette requête, ce conflit judiciaire pourrait se transformer en un geste de clémence renforçant les liens entre les deux nations après les tensions nées de la compétition continentale.



MS/NDARINFO



