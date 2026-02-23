Traite de personnes à Kédougou : Un réseau de recrutement de mineurs débusqué

La Légion de Gendarmerie de Kédougou a démantelé trois sites d’orpaillage clandestin et appréhendé un présumé trafiquant de migrants lors d'une vaste opération de sécurisation menée le samedi 21 février 2026.



Les interventions, localisées dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran, ont permis la saisie et la destruction d'un arsenal logistique important, comprenant notamment 25 machines cracheuses, 14 groupes électrogènes et des dispositifs de forage électrique. En marge de ces opérations de terrain, la Section de Recherches a interpellé un individu impliqué dans un réseau de traite de personnes.



L'enquête a révélé que ce dernier acheminait des mineurs depuis le Burkina Faso via la frontière malienne pour les exploiter sur les sites miniers. Cinq mineurs, issus d'une même famille, ont été auditionnés par les enquêteurs après avoir été interceptés à leur entrée sur le territoire sénégalais. Le suspect a reconnu les faits de trafic de migrants et l'enquête suit son cours pour identifier d'éventuels complices.



MS/NDARINFO

