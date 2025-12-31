Connectez-vous
NDARINFO
Grands transferts d'eau : L'OLAC prépare Dakar-Mbour-Thiès et Touba

Mercredi 31 Décembre 2025

La directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow, a conduit mardi le conseil d'administration de l'office dans une visite de terrain exceptionnelle sur la réserve de Bango et le lac de Guiers, qui alimente plus de 50% de la capitale Dakar.
 

"Hier, le conseil d'administration de l'OLAC s'est tenu à Saint-Louis pour une première, depuis que je suis à la tête de l'office. Normalement, les conseils, on le faisait au niveau de l'antenne de Dakar, mais cette fin d'année, exceptionnellement, on a choisi de le faire à Saint-Louis", a déclaré Mme Sow.
 

Présidé par le professeur Ahmed Iyane Sow, PCA de l'OLAC, le conseil a adopté le budget 2026, le nouvel organigramme et le plan de recrutement.
 

"Aujourd'hui, on continue le conseil d'administration avec une visite sur le terrain, pour une première, à la demande des administrateurs", a-t-elle indiqué.
 

La visite a permis d'inspecter la réserve d'eau douce de Bango, où l'OLAC mène depuis 2024 des travaux d'amélioration de l'hydraulicité et de la qualité de l'eau avec une pelle amphibie.
 

Au lac de Guiers, les administrateurs ont embarqué pour une traversée de 30 kilomètres de Gnith jusqu'à Keur Momar Sarr.

"Cette traversée a permis aux administrateurs de s'imprégner de l'écosystème lacustre, de voir les enjeux qui pèsent sur le lac de Guiers", a expliqué la DG.
 

Elle a présenté les projets 2026, notamment la modernisation de l'ouvrage de Richard Toll et son automatisation pour augmenter les apports d'eau depuis le fleuve Sénégal. Mme Sow a souligné l'importance d'une gestion coordonnée entre l'OLAC et la SOGED pour faire face aux grands projets de transfert d'eau vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès et Touba.
 

Les travaux prévus incluent la réhabilitation des digues CSS, Pakh et Bountou Baat, ainsi que le faucardage pour réduire le typha.
 

Saint-Louis : L'OLAC honore quatre agents partant à la retraite, une première dans l'histoire de l'Office


MS/CSS
 



SERVICES