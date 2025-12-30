Connectez-vous
Saint-Louis : L'OLAC honore quatre agents partant à la retraite, une première dans l'histoire de l'Office

Mardi 30 Décembre 2025

La directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow, a célébré lundi quatre agents partant à la retraite, une première dans l'histoire de cette structure, en présence du conseil d'administration, des travailleurs et partenaires sociaux.
 

"Nous avons tenu à célébrer et honorer quatre agents qui vont à la retraite. Depuis la création de l'Office, ils se sont distingués par leur engagement, leur compétence et leur disponibilité", a déclaré Mme Sow.
 

"C'est une occasion de réunir tous les travailleurs et de les célébrer en famille avec le conseil d'administration", a-t-elle ajouté.
 

La directrice générale a souligné l'importance de la dimension humaine dans la gestion. "Au-delà de l'aspect managérial qui nous incombe, il y a l'aspect humain qui consiste à se rapprocher, écouter les aspirations des travailleurs, de les soutenir", a-t-elle indiqué.


Selon Mme Sow, les agents partant à la retraite constituent une ressource précieuse pour la transmission de savoir.

"Ces retraités ont engrangé une importante expérience et il y a de jeunes agents qui viennent de démarrer ici qui peuvent en profiter, c'est pour cela que nous restons à leur écoute pour bénéficier de leurs conseils éclairés", a-t-elle expliqué.
 

Farba Oumar Sy, ancien responsable de la cellule système d'information et suivi-évaluation, a salué cette initiative inédite. "C'est une première, c'est la première fois que l'Office honore ses retraités", a-t-il déclaré, remerciant la directrice générale.
 

"Il y a de jeunes agents compétents dans la structure, si nous les accompagnons, la structure ira de l'avant", a affirmé M. Sy.
 



