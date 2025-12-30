Connectez-vous
NDARINFO
Échange d'expériences entre conseils de quartiers de Saint-Louis et Richard-Toll

Mardi 30 Décembre 2025

Échange d'expériences entre conseils de quartiers de Saint-Louis et Richard-Toll

Une rencontre d'échange d'expériences entre les présidents des conseils de quartiers de Saint-Louis et de Richard-Toll, organisée par la Fondation Mon-3, s'est ouverte lundi à l'hôtel de ville de Saint-Louis, en présence du maire Mansour Faye.
 

"C'est une rencontre très importante qui a réuni et qui va continuer à réunir pendant quelques jours les présidents du conseil des quartiers de la commune de Richard Toll et celle de Saint-Louis pour échanger un petit peu sur les expériences des uns et des autres", a déclaré M. Faye.
 

Le maire a rappelé que Saint-Louis est "une ville pionnière en termes de mise en œuvre de conseil des quartiers", avec 22 conseils installés sur les 37 quartiers que compte la commune.
 

"Si on analyse après les premiers échanges ce qui se passe au niveau de Richard Toll, la configuration est un petit peu différente parce qu'à Richard Toll, disons, chaque quartier aura son conseil des quartiers théoriquement", a-t-il expliqué.
 

Selon M. Faye, il est "important d'échanger pour que des améliorations puissent être apportées par rapport donc à cette façon de faire".
 

"Comme vous le savez, les conseils des quartiers s'occupent des problématiques de développement et ça, je pense à Richard-Toll, il y a des expériences, à Saint-Louis aussi, nous en avons connu et nous en vivrons, incha'Allah", a-t-il ajouté.
 

Le maire a profité de l'occasion pour remercier le président du collectif des conseils des quartiers de Saint-Louis et le collectif des présidents du conseil des quartiers de Richard-Toll pour cette rencontre d'échange et de partage organisée par la Fondation Mon-3.
 



