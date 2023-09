Attaqué par un soldat tchadien qu'il soignait, un militaire français réplique et le tue

«Un militaire tchadien, qui n'était pas dans un état normal, s'est rendu pour un pansement dans la base militaire de l'armée française, a pris un scalpel et a blessé un infirmier militaire français», a expliqué à l'AFP par téléphone le général Ali Maïde Kebir, gouverneur de la région du Borkou dont Faya-Largeau est le chef-lieu. «L'infirmier a fait usage de son arme à feu et l'a tué», a-t-il poursuivi.



Des manifestations dans Faya



«Après avoir appris la mort du soldat tchadien, la population de Faya a manifesté toute la journée devant l'entrée de la base, a tenté d'y pénétrer mais sans succès et la foule s'est dispersée à la tombée de la nuit», a ajouté le gouverneur, qui parle de l'agression de l'infirmier comme d'un «acte isolé». «Lors d'une consultation médicale pour les populations, un militaire tchadien qui consultait a agressé au scalpel un infirmier français, qui a dû faire usage de son arme», a confirmé, sous couvert de l'anonymat, un responsable des Forces françaises au Sahel basées à N'Djamena mais qui disposent d'une base à Faya-Largeau abritant 40 militaires.



«On ne connaît pas les raisons de l'attaque. L'infirmier a reçu trois coups de scalpel au thorax, à la tête et au cou mais son état est stabilisé», a poursuivi cette source assurant que l'infirmier avait «dû se défendre». Une enquête conjointe des armées tchadienne et française est en cours pour déterminer les circonstances de «l'incident», a conclu le général Maïde Kebir. Cette garnison française est présente à Faya-Largeau depuis 40 ans, a précisé la source militaire française.



LSI AFRICA