Doudou Wade critique sévèrement le bilan du président Bassirou Diomaye Faye

Jeudi 1 Janvier 2026

L'ancien parlementaire et président du groupe libéral Doudou Wade a vivement critiqué le bilan du président Bassirou Diomaye Faye, au lendemain de son discours de fin d'année à la nation.
 

Dans une intervention téléphonique accordée mercredi à Dakaractu, l'opposant s'est montré particulièrement sévère envers l'action gouvernementale. "Nous avons fait 22 mois sans bouger. Nous avons toujours la même trame. Il est temps de s'arrêter et de faire une introspection", a déclaré Doudou Wade, dénonçant l'immobilisme du régime en place.
 

L'ancien responsable libéral a dressé un tableau sombre de la situation nationale, pointant du doigt plusieurs secteurs clés en difficulté. "L'école, l'agriculture, l'enseignement, c'est une catastrophe", a-t-il affirmé.
 

Selon Doudou Wade, le gouvernement se contenterait de faire des annonces sans concrétisation réelle. "Ils ne font que se projeter et se projeter sans en finir", a-t-il regretté, appelant les autorités à dresser un bilan honnête de leur action.
 

Ces déclarations interviennent quelques heures après le message à la nation du président Bassirou Diomaye Faye, qui a dressé un bilan de l'année 2025 et annoncé plusieurs projets pour 2026, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures.
 

Ndarinfo/MS
 


