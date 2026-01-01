Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bassirou Diomaye Faye promet une "sanction implacable" contre les violences faites aux femmes

Jeudi 1 Janvier 2026

Bassirou Diomaye Faye promet une "sanction implacable" contre les violences faites aux femmes

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé mercredi l'engagement ferme de l'État dans la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier celles exercées contre les femmes, lors de son message de Nouvel An à la nation.
 

Le chef de l'État a assuré que la prévention, la protection des victimes et la sanction des auteurs demeureront des priorités absolues de l'action publique.
 

"L'État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye, soulignant la volonté des autorités de renforcer les mécanismes de protection et de justice.
 

Le président a insisté sur le fait qu'aucune violence ne saurait être tolérée dans la République, rappelant que les violences faites aux femmes constituent une atteinte grave aux valeurs fondamentales de la société.


À ce titre, il a appelé à une mobilisation collective des institutions, des communautés et des citoyens pour éradiquer ce fléau qui touche de nombreuses Sénégalaises à travers le pays.
 

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par plusieurs cas de féminicides et de violences conjugales qui ont ému l'opinion publique nationale ces derniers mois.
 

Ndarinfo
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D
L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match...

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"
Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe...

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025

Autoroute Dakar-Saint-Louis : Les impactés de Diougop réclament leurs indemnisations

26/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025
SERVICES