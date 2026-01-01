Bassirou Diomaye Faye promet une "sanction implacable" contre les violences faites aux femmes

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé mercredi l'engagement ferme de l'État dans la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier celles exercées contre les femmes, lors de son message de Nouvel An à la nation.





Le chef de l'État a assuré que la prévention, la protection des victimes et la sanction des auteurs demeureront des priorités absolues de l'action publique.





"L'État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye, soulignant la volonté des autorités de renforcer les mécanismes de protection et de justice.





Le président a insisté sur le fait qu'aucune violence ne saurait être tolérée dans la République, rappelant que les violences faites aux femmes constituent une atteinte grave aux valeurs fondamentales de la société.





À ce titre, il a appelé à une mobilisation collective des institutions, des communautés et des citoyens pour éradiquer ce fléau qui touche de nombreuses Sénégalaises à travers le pays.





Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par plusieurs cas de féminicides et de violences conjugales qui ont ému l'opinion publique nationale ces derniers mois.





