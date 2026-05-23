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Audiences au Palais : Bassirou Diomaye Faye reçoit l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome

Samedi 23 Mai 2026

Audiences au Palais : Bassirou Diomaye Faye reçoit l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce samedi 23 mai 2026 à l’ancien ministre de l’Intérieur, Antoine Diome. La rencontre s’est déroulée en milieu de journée au palais de la République, s'inscrivant dans le cadre du dialogue  national mené par le chef de l'Exécutif.


Pour rappel, M.Diome a occupé la fonction de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique durant la période allant de 2021 à 2023, marquée par des tensions  multiples et des crises post-électorales dans le pays.
 

Sa rencontre avec le président de la république fait suite à celles tenues avec les anciens premiers ministres.
 

MS/NDARINFO

 



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