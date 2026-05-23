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Grâce royale au Maroc : Bassirou Diomaye Faye annonce la libération des supporters sénégalais

Samedi 23 Mai 2026

Grâce royale au Maroc : Bassirou Diomaye Faye annonce la libération des supporters sénégalais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la libération des ressortissants sénégalais retenus au Maroc à la suite d'incidents survenus en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette mise en liberté intervient à la suite d'une mesure de grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir.
 

Des remerciements officiels pour une décision de clémence

 

Dans sa note sur ses plateformes sociales, le chef de l'État a adressé la reconnaissance du pays aux autorités chérifiennes. « J'adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d'humanité », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.
 

Les compatriotes concernés, dont les procédures administratives de retour sont en cours de finalisation par les services consulaires, regagneront le territoire national dans les prochains jours pour retrouver leurs familles respectives.
 

La réaffirmation des liens de fraternité entre le Sénégal et le Maroc

 

Cet arbitrage royal s'inscrit dans le cadre des relations historiques et de la proximité diplomatique qui caractérisent les rapports entre Dakar et Rabat. Le président de la République a souligné la qualité de cette entente bilatérale : « Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer », a ajouté le président Faye.
 

En conclusion de son message de remerciements, le chef de l'Exécutif a formulé des vœux de paix et de prospérité à l'endroit des autorités et des citoyens marocains en déclarant : « Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain ».
 

MS/NDARINFO

 



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