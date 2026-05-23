Démission : El Hadj Ndane Diagne quitte la Direction générale de la SONACOS

Le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), El Hadj Ndane Diagne, a démissionné de ses fonctions.. Cette décision intervient moins de vingt-quatre heures après la signature du décret présidentiel mettant fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et entraînant la dissolution du gouvernement.





Ce départ constitue la seconde démission notée au sein des directions générales de l'État depuis la réorganisation de l'Exécutif par le président Bassirou Diomaye Faye. Elle fait suite à celle de Mouhamed Abdallah Ly, qui a quitté ses fonctions à la Direction générale du Musée des Civilisations noires (MCN) plus tôt dans la journée.





Les motivations exactes de la démission d'El Hadj Ndane Diagne n'ont pas fait l'objet d'un communiqué officiel de la part de la direction de la SONACOS.





END/NDARINFO



