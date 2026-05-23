Maintien ou démission du PAD : la mise au point de Waly Diouf Bodiang.

Le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a précisé sa position ce samedi 23 mai 2026 face à la vague de démissions enregistrée au sein des directions et agences de l'État. S'exprimant devant les journalistes depuis le domicile privé d'Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui, ce haut responsable du parti PASTEF-Les Patriotes a marqué sa différence vis-à-vis des démarches individuelles adoptées par d'autres cadres après le limogeage de la Primature.





Une distinction entre initiatives individuelles et discipline de parti

Waly Diouf Bodiang a réagi aux départs successifs notés à la SONACOSS, au Musée des Civilisations noires et à l'Agence de Développement Local. Il a rappelé que sa présence à la tête de la première entreprise parapublique du pays relève d'une stratégie d'organisation et non d'un positionnement personnel. « Il y a une gestion individuelle et une gestion collective. Il y en a qui ont géré la question de façon individuelle. Mais nous, nous sommes des hommes politiques, nous sommes dans un parti et nous écoutons le parti sur ces questions-là », a-t-il clarifié.





Le maintien des fonctions sous l'autorité des instances de PASTEF

Le Directeur général du PAD a exclu l'idée d'une démission spontanée, liant son avenir à la tête de l'institution portuaire aux futures orientations de sa formation politique. « Je ne me suis pas auto-nommé DG, c’est dans le cadre d’un parti que j’y ai été nommé », a-t-il martelé pour justifier la poursuite de sa mission administrative. Il a conclu en indiquant que toute évolution concernant son poste ferait l'objet d'un arbitrage validé par la direction du parti : « Donc le jour où je quitterai cette position aussi, ce sera dans le cadre d’une concertation au niveau du parti ».





MS/NDARINFO



