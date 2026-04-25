El Hadji Malick Diouf étincelant lors de la victoire de West Ham

Au caractère, West Ham s’est offert le scalp d’Everton ce samedi (2-1) au terme d’un suspense haletant. Grâce à ce succès précieux, les coéquipiers de l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf conservent leurs deux points d’avance sur le premier relégable, Tottenham, qui s’est également imposé face à Wolverhampton. Pour Everton, cette défaite marque un coup d'arrêt majeur dans la course aux places européennes.





Le finish héroïque des Hammers

La rencontre a basculé sept minutes après la reprise lorsque Tomás Souček, à la réception d’un corner de Jarrod Bowen, a trompé Jordan Pickford d’une tête puissante. Alors que West Ham pensait tenir sa victoire, les Londoniens ont tremblé à la 88e minute sur l'égalisation de Kiernan Dewsbury-Hall (1-1).





Mais dans le temps additionnel (92e), Jarrod Bowen, encore lui, a servi au second poteau le remplaçant Callum Wilson, qui a délivré le London Stadium d'un contrôle parfait suivi d'une frappe imparable. Une victoire vitale pour le maintien qui permet aux Hammers de respirer au classement.





MS/NDARINFO



