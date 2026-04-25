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Sport : Ismaïla Sarr parrain d'honneur du Tour du Fleuve à Saint-Louis

Samedi 25 Avril 2026 - 16:58

Sport : Ismaïla Sarr parrain d'honneur du Tour du Fleuve à Saint-Louis

La ville de Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la petite reine. Du 6 au 10 mai 2026, la capitale du Nord accueillera la sixième édition du Tour du Fleuve, une compétition cycliste devenue un rendez-vous incontournable du calendrier sportif régional.

L'annonce a été faite vendredi par le coordonnateur de l'événement, Amadou Niang. Cette édition s'annonce internationale avec la participation confirmée d'athlètes venus de France, d’Allemagne, de Belgique, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Mali.
 

Ismaïla Sarr à l'honneur

 

Initié par le Vélo Club dirigé par Abdoulaye Thiam, ce tour cycliste de 485 kilomètres sera parrainé par l’international sénégalais Ismaïla Sarr, sacré champion d’Afrique en 2025. La compétition, répartie en plusieurs étapes à travers la Vallée, bénéficie du soutien de la Directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Mariama Sène.


Les organisateurs lancent un appel pressant aux autorités locales et aux partenaires pour une mobilisation générale, afin de garantir le rayonnement international de Saint-Louis à travers ce défi sportif de haut niveau.



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