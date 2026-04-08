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Axe Louga – Saint-Louis : Un « War gaindé » en provenance de Dakar prend feu

Mercredi 8 Avril 2026 - 09:14

Axe Louga – Saint-Louis : Un « War gaindé » en provenance de Dakar prend feu
Un impressionnant incendie de véhicule s'est produit ce mardi 7 avril, aux environs de 14 heures, sur la route nationale reliant Louga à Saint-Louis. Un véhicule de transport interurbain, communément appelé « War gaindé », a été soudainement la proie des flammes à hauteur de l'usine S.P.I.A, non loin du tableau Marlboro.


En provenance de Dakar, le véhicule s'est brusquement immobilisé au milieu de la chaussée avant que l'incendie ne se déclare. Selon les premières constatations des témoins oculaires, un court-circuit électrique serait à l'origine du sinistre. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont maîtrisé le brasier après trente minutes de lutte, le véhicule a été entièrement réduit en cendres sous le regard impuissant du propriétaire et des passagers.


Fort heureusement, le bilan humain est nul. Les passagers ont eu le réflexe de quitter l'habitacle dès les premiers signes de défaillance, évitant ainsi un drame. La gendarmerie a procédé aux constats d'usage et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.


MS

 

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