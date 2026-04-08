Saly-Portudal : Un faux agent d'Air Sénégal arrêté pour une escroquerie de 30 millions

Le Commissariat Urbain de Saly-Portudal a mis fin aux agissements d'un escroc d'une redoutable efficacité. L'individu, qui se faisait passer pour un agent de la compagnie Air Sénégal, a spolié près d'une cinquantaine de victimes pour un préjudice global dépassant les 30 millions de FCFA.





L'interpellation a eu lieu le 2 avril dernier, après qu'une victime a repéré le suspect sur la plage de Saly. Ce dernier lui avait soutiré 6 millions de FCFA en 2025 contre une promesse de visa pour les États-Unis. Pour appâter ses proies, l'escroc exploitait l'actualité en prétendant détenir un quota au Bureau d'Appui à l'Orientation des Sénégalais de l'Extérieur (BAOS) dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026.





Lors de son audition, le mis en cause a reconnu l'intégralité des faits, confessant avoir dilapidé l'argent de ses victimes dans des paris sportifs en ligne sur la plateforme 1XBET. La perquisition a permis de saisir 28 passeports sénégalais retenus illégalement. Le suspect a été déféré au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour pour escroquerie au visa, abus de confiance et rétention de documents administratifs.





MS/NDARINFO



