Dakar : L'OCRTIS démantèle un réseau de cocaïne et d'ecstasy à Ouest-Foire

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, sous l’égide de l’OCRTIS, a porté un coup sévère à un réseau de trafic de drogue haut de gamme. L’opération, menée entre le 1er et le 2 avril, a abouti à l’interpellation de trois individus, dont une femme suspectée d’être la fournisseuse principale du réseau.





L’assaut a débuté dans un appartement meublé à Ouest-Foire. Sur place, deux hommes ont été surpris en pleine consommation de produits psychotropes. La fouille des lieux et d'un véhicule de type Toyota Corolla a permis la saisie de cocaïne, de haschich, d'ecstasy, ainsi que de protoxyde d’azote, plus connu sous le nom de « gaz hilarant ».





Le démantèlement s'est poursuivi à Ouakam, où la tête pensante du réseau a été cueillie en flagrant délit. Selon les informations relayées par Les Échos, la perquisition à son domicile a mis au jour un stock impressionnant de 240 comprimés d'ecstasy, notamment les puissantes pilules « Tik Tok ». Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de stupéfiants.





MS/NDARINFO



