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Cessez-le-feu USA-Iran-Israël : Le soulagement de l'Union africaine après l'accord

Mercredi 8 Avril 2026 - 07:15

Cessez-le-feu USA-Iran-Israël : Le soulagement de l'Union africaine après l'accord

L'Union africaine (UA) exprime son soulagement après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a qualifié cet accord d'« opportunité cruciale » pour mettre fin aux souffrances des populations civiles, impactées tant sur le théâtre des opérations que par les répercussions économiques mondiales.
 

Selon le chef de l'exécutif de l'organisation panafricaine, ce dénouement témoigne d'un leadership louable et d'un engagement vers la désescalade, une position que l'UA a défendue avec constance depuis le début des hostilités.

Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé que la diplomatie, encadrée par la Charte des Nations Unies, demeure l'unique voie viable pour résoudre les crises internationales et garantir une stabilité durable.
 

MS/NDARINFO
 


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