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Azoura Fall en grève de la faim : « Je ne suis pas fou, Pastef m’a trahi »

Lundi 16 Mars 2026 - 23:53

Azoura Fall en grève de la faim : « Je ne suis pas fou, Pastef m’a trahi »

Assane Fall, plus connu sous le pseudonyme d'« Azoura », a rompu le silence depuis son internement au centre psychiatrique de Thiaroye. Joint par téléphone, le militant de PASTEF a annoncé avoir entamé une grève de la faim pour protester contre des conditions de détention médicale qu'il juge « inhumaines ».
 

Le célèbre porte-drapeau des « patriotes » conteste vigoureusement son statut de patient, affirmant ne jamais avoir été « fou » et dénonçant l'administration forcée d'antipsychotiques. Dans une déclaration fracassante, il a annoncé son départ de PASTEF, accusant le parti de l'avoir « trahi » en cherchant à lui obtenir des circonstances atténuantes via cet internement plutôt que de le laisser affronter la justice.

Azoura, qui fait face à des accusations de conduite sans permis, maintient être détenteur d'un brevet militaire en cours de conversion. Cette sortie intervient alors que son coprévenu, Serigne Saliou Fall, a récemment été relaxé par le tribunal des flagrants délits de Dakar.
 

MS/NDARINFO
 


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