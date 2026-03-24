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BOMBE : Mohamed Salah annonce qu'il quitte Liverpool à la fin de la saison

Mardi 24 Mars 2026 - 21:30

BOMBE : Mohamed Salah annonce qu'il quitte Liverpool à la fin de la saison

C'est un véritable séisme qui vient de frapper la planète football et l'histoire de la Premier League anglaise. L'attaquant égyptien Mohamed Salah va quitter le Liverpool Football Club à l'issue de la saison 2025-2026. L'annonce officielle a été faite ce mardi 24 mars 2026 par le joueur lui-même sur ses réseaux sociaux, avant d'être confirmée dans la foulée par un communiqué officiel de la direction des Reds.

Bien que sous contrat jusqu'en juin 2027, le légendaire « Pharaon » de 33 ans a pris la décision de mettre un terme à son immense aventure sur les bords de la Mersey cet été. Le club d'Anfield a d'ores et déjà invité les supporters du monde entier à célébrer l'héritage et les accomplissements exceptionnels de l'un des plus grands attaquants de l'ère moderne du football.
 

Arrivé à Liverpool en 2017 en provenance de l'AS Rome italienne, Mohamed Salah aura marqué l'histoire des Reds au fer rouge. En 435 matchs officiels disputés sous la tunique rouge, il compile des statistiques ahurissantes de 255 buts inscrits et 122 passes décisives délivrées.

Il quitte le club avec le statut honorifique de 3e meilleur buteur de toute l'histoire de l'institution de la Mersey, se classant juste derrière les monstres sacrés Ian Rush (339 buts) et Roger Hunt (280 buts). Son armoire à trophées anglaise est riche de deux titres de champion de Premier League, d'une Ligue des Champions de l'UEFA, de trois souliers d'or de meilleur buteur et de deux titres de meilleur passeur du championnat d'Angleterre. Son départ laisse un vide immense tactique et émotionnel dans le cœur du public de l'emblématique kop d'Anfield.
 

MS/NDARINFO
 


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