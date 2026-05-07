Litige CAN 2026 : Le Maroc abat sa dernière carte devant le TAS ce jeudi

Le bras de fer judiciaire entre Dakar et Rabat atteint son point d'orgue ce jeudi 7 mai 2026. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, a fixé à aujourd'hui le dernier délai pour la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). L'instance marocaine doit déposer son mémoire en défense en réponse au recours déposé par le Sénégal concernant le verdict de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.





Pour rappel, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) avait officiellement saisi la juridiction sportive le 25 mars 2026. Les autorités du football sénégalais contestent fermement les circonstances et le résultat de la finale, réclamant justice après des faits qu'ils jugent préjudiciables à l'intégrité de la compétition.





Ce dépôt de mémoire est une étape capitale. Le Maroc doit y présenter ses arguments juridiques et ses preuves pour contrer les griefs formulés par la partie sénégalaise. Sans cette réponse, la procédure pourrait être accélérée au profit du requérant, mais une défense solide de la FRMF relancerait le débat de fond sur la validité du titre continental.





Une fois ce document transmis, le TAS aura toutes les cartes en main pour définir la suite du calendrier judiciaire. Deux options majeures s'offrent désormais au tribunal : la programmation d'une audience contradictoire ou un jugement sur pièces. Le monde du football africain retient son souffle en attendant de savoir si le trophée changera de mains ou si le verdict initial sera confirmé.





MS/NDARINFO



