Succession de Tom Saintfiet : Amara Traoré officiellement candidat pour diriger le Mali

La Fédération malienne de football a officiellement ouvert la succession de Tom Saintfiet en lançant un appel à candidatures pour le poste de sélectionneur national des Aigles. Parmi les dossiers déposés, celui d'Amara Traoré suscite une attention particulière.





L’ancien international et ex-sélectionneur des Lions de la Teranga a manifesté son intérêt pour relever ce défi continental et relancer sa carrière d'entraîneur sur la scène africaine.







Fort de son expérience à la tête de la sélection sénégalaise et de ses divers passages en club, Amara Traoré rejoint une liste de prétendants de haut vol. Il n'est d'ailleurs pas le seul technicien sénégalais en lice, puisque le nom d'Omar Daf a également été cité parmi les candidats sérieux pour le poste.





La fédération malienne étudie actuellement ces différents profils pour trouver l'homme capable de mener les Aigles vers de nouveaux sommets.





MS/NDARINFO





