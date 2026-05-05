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Baccalauréat 2026 : 180 786 candidats attendus et une innovation majeure pour les convocations

Mardi 5 Mai 2026 - 12:00

Baccalauréat 2026 : 180 786 candidats attendus et une innovation majeure pour les convocations

Le directeur de l’Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guéye, a dévoilé les statistiques officielles du Baccalauréat 2026 lors d’un séminaire national de formation des présidents de jury à l’Université Amadou Hampâté Bâ. Cette année, 180 786 candidats sont inscrits sur l'étendue du territoire.


Une tendance forte se dessine avec une nette domination féminine, les filles représentant 60,89 % des effectifs globaux. Sur le plan pédagogique, le déséquilibre entre les filières reste marqué : plus de 80 % des candidats sont inscrits en séries littéraires, dont environ 100 000 pour la seule série L2, contre seulement 15,5 % en séries scientifiques.

 

La grande nouveauté de cette session réside dans la dématérialisation des procédures administratives. Les candidats n'ont plus besoin de se déplacer pour retirer leurs documents officiels ; ils peuvent désormais « imprimer leur convocation en ligne » via le portail dédié : portailbac.ucad.sn. Cette mesure, annoncée ce lundi, vise à simplifier l'organisation et à faciliter l'accès aux informations pour les milliers de bacheliers.
 

MS/NDARINFO

 



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