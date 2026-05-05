NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Règlement intérieur : une proposition de loi pour traquer les députés absentéistes

Mardi 5 Mai 2026 - 11:07

Règlement intérieur : une proposition de loi pour traquer les députés absentéistes

L'Assemblée nationale s'apprête à durcir les règles contre l'absentéisme des élus. Une nouvelle proposition de loi visant la modification de l'article 118 du Règlement intérieur est sur la table pour cibler les députés absents « sans excuse légitime », bien qu'ils aient été élus au suffrage universel.


Le calendrier législatif s'accélère : la Commission technique se réunit dès demain, tandis que la séance plénière est fixée pour ce vendredi.
 

Le texte prévoit une graduation sévère des sanctions financières et administratives. En cas d'absence à six séances plénières, le député verra une retenue égale à la moitié de son indemnité. Si le nombre d'absences grimpe à huit, la totalité de l'indemnité sera suspendue. La sanction ultime intervient après dix absences injustifiées : le constat de la démission d'office du parlementaire.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.