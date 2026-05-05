Communiqué des députés non-inscrits : Pape Djibril Fall se démarque et dénonce un manque de concertation

Le député Pape Djibril Fall a tenu à apporter une mise au point ferme suite à la publication du communiqué des députés non-inscrits concernant le recours sur le Code électoral. Le leader du mouvement « Les Serviteurs » a déclaré n’avoir été « ni informé, ni associé à cette démarche ».





Bien que son nom puisse apparaître par défaut dans le cadre de ce groupe parlementaire, il précise avec insistance qu’il n'a participé à aucune réunion ni à la validation du contenu dudit document.







Le parlementaire souligne qu'il se démarque totalement de la forme et du fond de cette déclaration. Cette sortie médiatique révèle des fissures au sein des députés non-inscrits, Pape Djibril Fall estimant que ce type d'initiative nécessite une coordination préalable qui a fait défaut dans ce cas précis. Il réaffirme son autonomie politique et son intention de continuer à porter ses propres positions à l’Assemblée nationale, loin de toute démarche collective à laquelle il n'aurait pas librement consenti.





MS/NDARINFO





