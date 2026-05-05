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HLM : la Brigade des Stupéfiants démantèle un point de vente de « Kush » devant un collège

Mardi 5 Mai 2026 - 11:17

HLM : la Brigade des Stupéfiants démantèle un point de vente de « Kush » devant un collège

La Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a réussi un coup de filet majeur au garage de Guédiawaye, dans le secteur des HLM. L’opération visait un réseau de trafic de drogues qui opérait « précisément devant le CEM Dr Samba Guèye ».


Suite à des renseignements faisant état d'un « trafic à ciel ouvert » causant des nuisances aux populations, les enquêteurs ont interpellé quatre individus en pleine séance de « reconditionnement et de distribution ».

 

Pour dissimuler leurs activités illicites, les suspects utilisaient du « matériel de vente de café servant de couverture ». La perquisition a permis de saisir 128 képas de Kush, un paquet en vrac, ainsi qu'une somme d'argent issue de la vente. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue (Kush) et blanchiment de capitaux ».

 

MS/NDARINFO

 



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