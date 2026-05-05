Abdourahmane Diouf : « Ceux qui insultent le Président s’insultent eux-mêmes. »

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a pris une posture ferme pour défendre l’institution présidentielle lors d’un entretien accordé à L’Observateur.





Le leader du parti Awalé dénonce vigoureusement une stratégie politique axée sur l’invective, affirmant que « ceux qui insultent le Président ne l’atteignent pas : ils s’insultent eux-mêmes ». Selon lui, ces attaques témoignent d'un manque criant de « sens républicain » et d'« urbanité » de la part de certains acteurs politiques.







Au-delà de la scène nationale, le membre de la Coalition « Diomaye Président » regrette que ces dérives « livrent en pâture un pays qu’ils disent aimer », ce qui contribue à ternir l’image du Sénégal auprès de l’opinion internationale.





Refusant de parler de « fin de récréation » car, selon lui, « il n’aurait jamais dû y avoir de récréation », Abdourahmane Diouf reste serein sur l'issue de ces tensions. Il conclut avec assurance que « la République survivra » et que ces excès prendront fin d’eux-mêmes face à la déchéance de leurs propres auteurs.



MS/NDARINFO





