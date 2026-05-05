Mauritanie : les députées Mariem Cheikh et Ghamou Salem condamnées à 4 ans ferme.

La chambre criminelle du tribunal de Nouakchott-Ouest a rendu un verdict sévère ce lundi 4 mai 2026 à l'encontre des députées Mariem mint Cheikh et Ghamou Achour Salem. Les deux parlementaires, membres du mouvement IRA et élues sous la bannière du parti Sawab, ont été condamnées à une peine de quatre ans de prison ferme.





Elles étaient poursuivies pour une série d'infractions graves, notamment l'atteinte délibérée aux symboles nationaux, la diffusion de propos racistes nuisant à la cohésion sociale, ainsi que pour injures publiques et incitation à la violence.







Outre la peine privative de liberté, la juridiction a ordonné des mesures numériques radicales. La justice a exigé la suppression de l'ensemble de leurs contenus en ligne, la fermeture de leurs comptes sur les réseaux sociaux ainsi que la confiscation de leurs supports électroniques ayant servi à la diffusion des faits incriminés.





MS/NDARINFO





