Les 3 avocats de renom qui assistent Pape Ngagne Ndiaye à la Sûreté Urbaine

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a déféré ce matin, à 10 heures, à une convocation de la Sûreté Urbaine. Avant de se rendre dans les locaux de la police, il s’est exprimé sur les ondes de la TFM pour clarifier les conditions de son interpellation.





Il a notamment révélé les propos du lieutenant l'ayant contacté : « quand le lieutenant Faye m’a appelé, il m’a dit que ‘Kilifeu Gui Mo Santaané Ma woleu’ ». Pour l'animateur, cette formulation laisse présumer une instruction directe du procureur de la République, qu'il désigne comme le « maître des poursuites ».







Malgré la pression judiciaire, Pape Ngagne Ndiaye adopte une posture de résistance. Il a déclaré avec fermeté : « je rappelle que je ne suis pas prêt à me taire. Donc je suis serein ». Pour assurer sa défense, il a annoncé être assisté par un collège de trois avocats célèbres : Mes Aïssata Tall Sall, Baboucar Cissé et El Hadj Diouf. Ce soutien juridique de poids témoigne de la dimension politique et médiatique que prend cette affaire.





MS/NDARINFO





