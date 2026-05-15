Barthélémy Dias à Bambey-Sérère : « Le peuple se sent trahi et abusé »

En pleine tournée nationale, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk », Barthélémy Dias, a marqué une étape remarquée à Bambey-Sérère, dans la région de Diourbel. Dans un réquisitoire particulièrement sévère relayé par L'Observateur ce vendredi 15 mai 2026, l’ancien maire de Dakar a fustigé la gestion actuelle du pays, affirmant que les Sénégalais, « toutes couches confondues », vivent aujourd’hui un sentiment de trahison face à des promesses électorales qui tardent à se concrétiser.





Pour Barthélémy Dias, le constat est sans appel : les citoyens se sentent « abusés » par un décalage flagrant entre les engagements pris par les autorités et la réalité quotidienne marquée par une dégradation des conditions de vie. Il n’a pas hésité à qualifier la situation actuelle de « machination » et d’« escroquerie politique et intellectuelle sans précédent », estimant que le pays est « plongé dans un gouffre ».





Redonner l'espoir par la "vérité et l'équité"

Face à ce qu’il décrit comme une crise de confiance profonde, le responsable politique fixe comme priorité de « faire renaître l'espoir ». Cette renaissance doit passer, selon lui, par un retour aux valeurs de vérité, d'équité et de liberté. Barthélémy Dias a profité de cette tribune pour se positionner comme une alternative crédible, capable de proposer des solutions concrètes aux maux dont souffre la population.





Cette étape à Diourbel est également un signal fort envoyé en vue des prochaines échéances électorales. Barthélémy Dias a réitéré sa ferme volonté de soutenir et de porter les candidatures locales de son mouvement. En mobilisant ses partisans dans le monde rural, il entend structurer une opposition de terrain capable de transformer le mécontentement populaire en une force politique majeure pour les futurs scrutins nationaux.





MS/NDARINFO



