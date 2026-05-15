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Tabaski 2026 : Plus de 490 000 moutons déjà recensés, le Secrétaire d’État Alpha Ba rassure

Vendredi 15 Mai 2026 - 11:51

Tabaski 2026 : Plus de 490 000 moutons déjà recensés, le Secrétaire d’État Alpha Ba rassure
En visite à Missirah Wadène, le secrétaire d’État à l'Élevage, Alpha Ba, a dressé un bilan d'étape de l'approvisionnement du marché national en bétail pour la Tabaski. À la date du 11 mai 2026, les indicateurs montrent une dynamique positive. Sur un besoin total estimé à environ 900 000 têtes, le territoire national compte déjà 490 033 moutons présentés, soit plus de la moitié de l'objectif global à quelques semaines de l'événement religieux.


La localité de Missirah Wadène s'impose comme un carrefour stratégique majeur avec 208 030 têtes recensées sur place. Parmi ce cheptel, on dénombre 49 866 moutons importés, témoignant de l'importance de cette plateforme pour la réception et la redistribution du bétail provenant des pays limitrophes. Le Secrétaire d'État a salué la mobilisation des opérateurs pour garantir une offre suffisante et accessible aux populations.


Pour soutenir durablement la filière, le gouvernement a misé sur le Fonds d'Appui à la Stabulation (FONSTAB). Les chiffres révélés lors de cette visite font état de 471 projets financés sur un total de 641 dossiers reçus. Cet effort financier, d'un montant global de 2,68 milliards FCFA, vise à moderniser les pratiques d'élevage et à encourager la production locale pour réduire, à terme, la dépendance aux importations lors des grandes fêtes.


Alpha Ba a réaffirmé la volonté de l'État d'accompagner les acteurs du secteur à travers des mesures de facilitation, tout en veillant à la stabilité des prix. Le suivi rigoureux des points de vente et des couloirs de transhumance reste une priorité pour s'assurer que chaque foyer sénégalais puisse accéder à son mouton de Tabaski dans les meilleures conditions.


MS/NDARINFO
 


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