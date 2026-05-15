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Touba : Fin de cavale pour le gang des « cinq récidivistes » qui terrorisait Ndamatou

Vendredi 15 Mai 2026 - 11:43

Touba : Fin de cavale pour le gang des « cinq récidivistes » qui terrorisait Ndamatou

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, situé au cœur de la ville sainte de Touba, vient de mettre fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs particulièrement redoutable. Dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, lors d'une mission de sécurisation au quartier Sékhawga, la Brigade de Recherches (BR) a neutralisé cinq individus. Ces récidivistes notoires sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violences et usage d'armes, ainsi que pour détention de stupéfiants.
 

L'opération a débuté par un constat suspect : un véhicule Peugeot 307 bleu stationné dans la pénombre, dont la plaque d'immatriculation avait été volontairement masquée avec un mélange de sable et d'eau. Les suspects, positionnés stratégiquement à un carrefour pour faciliter une éventuelle fuite, attendaient le moment propice pour passer à l'acte. L'intervention rapide des agents a permis de saisir deux coupe-coupe et du chanvre indien dissimulés dans l'habitacle.

 

Cette arrestation apporte un immense soulagement aux populations de Ndamatou, Sékhawga, Nguiranène et Darou Marnane, où une série d'agressions à main armée semait la psychose depuis le début du Ramadan 2026. Le commando utilisait une technique bien rodée : surgir à cinq d'une voiture pour dépouiller violemment les passants. Les investigations ont montré qu'ils avaient récemment troqué leur ancienne Peugeot 406 grise contre la 307 bleue pour tenter d'échapper aux signalements.
 

Lors d'une séance de présentation (tapissage) au commissariat, le conducteur ainsi que ses acolytes ont été formellement identifiés par plusieurs victimes. Les vérifications au fichier central ont confirmé que ces individus étaient déjà connus des services de police pour des faits similaires. Cette opération réussie marque une étape cruciale dans la restauration de la sécurité nocturne au sein de la cité religieuse.
 

MS/NDARINFO

 



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