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Tambacounda : Coup de filet de la Section de recherches contre un réseau présumé d’homosexuels

Vendredi 15 Mai 2026 - 14:15

Tambacounda : Coup de filet de la Section de recherches contre un réseau présumé d’homosexuels

La Section de recherches (SR) de Tambacounda a frappé un grand coup dans le cadre de la lutte contre les infractions aux mœurs. Après une première vague d'arrestations ce jeudi 14 mai 2026, les gendarmes ont intensifié leurs opérations ce vendredi, portant le nombre total d'interpellations à une vingtaine de personnes. Parmi les individus placés en garde à vue figurent des hommes, dont un commerçant et un tailleur, mais également des femmes, tous soupçonnés d'appartenir à un réseau structuré d'homosexuels.
 

L'enquête, qui s'est accélérée ces dernières 24 heures, s'appuie sur un faisceau d'investigations techniques nées des premiers interrogatoires, mais aussi sur plusieurs dénonciations anonymes provenant de la population locale. Ce coup de filet massif illustre la détermination des unités de gendarmerie de l'Est du pays à traiter avec rigueur les dossiers liés aux actes contre nature.
 

Une procédure médicale systématique

 

Conformément au protocole en vigueur pour ce type d'affaires au Sénégal, l'ensemble des suspects devra se soumettre à un test sérologique de dépistage du VIH. Cette mesure sanitaire est systématiquement intégrée à la procédure d'enquête afin de documenter le dossier avant le passage devant le parquet. Les enquêteurs cherchent actuellement à déterminer les ramifications de ce groupe et l'existence d'éventuels lieux de rencontre clandestins dans la capitale régionale.
 

Les personnes interpellées devront s'expliquer dans les prochaines heures devant les enquêteurs de la SR. L'affaire, qui suscite déjà beaucoup de commentaires à Tambacounda, reste sous haute surveillance judiciaire. De nouvelles interpellations ne sont pas exclues au fur et à mesure que les auditions progressent, les gendarmes cherchant à neutraliser l'intégralité du réseau présumé.
 

MS/NDARINFO
 



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