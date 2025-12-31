Bassirou Diomaye Faye : "Notre projet de transformation reste ma boussole"

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé mercredi son attachement au projet qui l'a porté au pouvoir, dans un message radiotélévisé à la nation à la veille du nouvel an.





"Nous voici au terme d'une année exigeante. Une année d'efforts, qui appelle un regard lucide sur le chemin parcouru et une parole claire sur celui qui s'ouvre devant nous. Ce moment est d'abord celui de la reconnaissance", a-t-il déclaré.





Le chef de l'Etat a exprimé sa reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité, qui accomplissent leur mission "avec professionnalisme, discipline et un sens élevé du devoir", ainsi qu'aux autorités religieuses et coutumières, "gardiennes de l'équilibre social, de l'apaisement des consciences et des valeurs qui fondent notre vivre-ensemble".





Bassirou Diomaye Faye s'est dit reconnaissant plus généralement envers "les Sénégalaises et les Sénégalais, d'ici comme de la diaspora". "De votre bravoure, de vos mains, de votre intelligence et de votre patience naît, chaque jour, cette force tranquille qui fait tenir la Nation et éclaire son avenir", a-t-il souligné.





"Le serment que j'ai prêté devant la Nation et devant Dieu engage ma conscience et ma responsabilité au plus haut niveau. Il exprime mon devoir de respecter la Constitution, de protéger la République et de servir, avec la même exigence, chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais", a-t-il indiqué.





Le président a ajouté que cette fidélité au serment s'accorde avec "une fidélité tout aussi essentielle, celle qui lie notre action au projet de transformation que nous avons porté devant le peuple". "Ce projet, fondé sur la justice, la souveraineté, la transparence, l'équité et la dignité humaine, reste la boussole de nos choix. J'y demeure attaché avec constance, dans l'esprit du Jub, Jubal, Jubanti", a-t-il conclu.





Ndarinfo/MS



