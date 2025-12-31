Connectez-vous
Diomaye annonce la construction de 35 centres de santé de grand standing en 2026

Mercredi 31 Décembre 2025

Le secteur de la santé va bénéficier d'un effort majeur des pouvoirs publics en 2026, avec la mobilisation de 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, a annoncé mercredi le président de la République Bassirou Diomaye Faye.
 

"La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national", a déclaré le chef de l'Etat dans son adresse à la nation à la veille du nouvel an.
 

Bassirou Diomaye Faye a souligné que dans le domaine de la santé, "le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles". "Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau", a-t-il indiqué.
 

Les efforts consentis en faveur du secteur de la santé se sont traduits en 2025 par "l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées", a rappelé le président de la République.
 

"Ce nombre sera porté à 112 ambulances médicalisées en 2026", a-t-il annoncé, ajoutant que "l'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public".
 

Ndarinfo/MS
 


