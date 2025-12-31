Bassirou Diomaye Faye annonce la construction de huit nouveaux ISEP

Il a signalé que 2 401 salles de classe ont déjà été livrées, accompagnées de 1 389 blocs administratifs, 1 112 blocs d'hygiène et 92 kilomètres de clôtures sécurisées. De même, 2 000 enseignants ont été recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs vont rejoindre les universités, les ISEP et les écoles supérieures.



