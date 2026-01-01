L'Hôpital militaire de Ouakam réalise avec succès trois transplantations rénales

L'Hôpital militaire de Ouakam a réalisé avec succès trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre 2025, a annoncé la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) dans une note.







Les donneurs et les receveurs se portent bien à l'issue des interventions, selon la même source. Une femme a fait don de son rein à son petit frère, un jeune garçon a donné le sien à sa mère, tandis qu'un autre donneur a offert un rein à son oncle, illustrant ainsi la solidarité familiale qui entoure ces actes médicaux majeurs.







Selon la DIRPA, "ces interventions viennent confirmer l'expertise nationale dans le domaine de la transplantation rénale", soulignant le niveau de compétence des équipes médicales sénégalaises et les progrès réalisés dans la prise en charge des maladies rénales.





Ces opérations interviennent dans un contexte où les maladies rénales constituent un enjeu majeur de santé publique au Sénégal. Les transplantations rénales représentent une alternative à la dialyse pour les patients souffrant d'insuffisance rénale terminale.





Ndarinfo/MS





