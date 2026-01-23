Bokhol : Inauguration de la première centrale de stockage d'énergie par batterie du Sénégal

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a inauguré jeudi la première centrale de stockage d'énergie par batterie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest à Bokhol, dans le département de Dagana. Ce projet novateur, baptisé Walo Storage, marque une étape majeure dans la transition énergétique nationale.





Représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souley Diop, le gouverneur a souligné la portée historique de cette mise en service, qualifiant Walo Storage de « projet emblématique et structurant pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest ».







Bokhol confirme ainsi son statut de pionnier après avoir accueilli la première centrale solaire photovoltaïque du pays. La commune abrite désormais la première installation de la sous-région combinant production solaire et stockage par batterie pour la régulation du réseau.





Une infrastructure de pointe





Le projet combine production solaire et stockage d'énergie avec une capacité de 16 MW de solaire photovoltaïque, associée à 10 MW de stockage par batteries lithium-ion, pour une production annuelle estimée à 36 GWh. L'électricité est vendue à Senelec dans le cadre d'un PPA de 20 ans, de type take-or-pay.





Walo Storage permet d'augmenter la réserve tournante du réseau de 40%. Il fournit également des services essentiels comme la régulation de fréquence, le fonctionnement en îlotage et la capacité de Black-Start, indispensable en cas de coupure majeure.





« Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, visant une transition énergétique maîtrisée. L'objectif est d'atteindre 40% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique », a assuré le gouverneur.





Impact écologique et social





Selon Al Hassane Sall, le stockage par batterie permet d'absorber les variations de la production solaire, de stabiliser la fréquence du réseau et de réduire la dépendance aux centrales thermiques. Au-delà de la technologie, Walo Storage présente un fort impact écologique en évitant chaque année l'émission de 26 600 tonnes de CO2.





Sur le plan social, le chantier a mobilisé 217 emplois locaux. Des actions d'accompagnement ont été réalisées, telles que l'électrification de stations de pompage et l'extension de l'accès à l'eau potable.





Le gouverneur a salué ce partenariat public-privé porté par un investissement de 40 millions d'euros d'Africa Ren, avec l'appui de Senelec et de partenaires financiers tels que FMO et EAIF-PIDG.





Mamadou Saliou Sow, directeur général d'Africa REN Opérations, a souligné que « la réalisation a été faite en grande partie avec des ingénieurs sénégalais », exprimant sa « fierté pour le Sénégal ».





MS/NDARINFO



